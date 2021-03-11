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Беларусь дисквалифицируют с «Евровидения», если БТ не сменит конкурсную песню

11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Песня «Я научу тебя», с которой Беларусь должна была представлять страну на «Евровидении», не соответствует правилам конкурса, сообщил Европейский вещательный союз.

Там внимательно изучили песню, с которой группа «Галасы ЗМеста» пыталась была представлять страну на конкурсе:

— Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция на (песню) рискует подорвать репутацию ЕВС.

Песня «Я научу тебя» уже удалена с официального канала ЕВС в YouTube.

Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что «песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе». Белорусской стороне предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую правилам ЕВС. Если это требование не будет выполнено, Беларусь будет дисквалифицирована в этом году.

Изменения нужно внести достаточно оперативно. 15 марта пройдет встреча глав делегаций в онлайн-формате, после которой страны не имеют права менять участника и текст конкурсных песен.

Проект Дмитрия «Галасы ЗМеста» появился осенью 2020 года как ответ на августовские события в стране, пишет TUT.BY.

Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.

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Песня «Я научу тебя» не может представлять Беларусь на «Евровидении».
 
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