Песню группы «Галасы ЗМеста» не допустили к «Евровидению»

Европейский вещательный союз (EBU) счел политизированной песню «Я научу тебя» белорусского коллектива «Галасы ЗМеста» и не принял ее к участию в «Евровидении».





«В рамках процедуры, обычной для всех песен, которые представлены к участию в конкурсе «Евровидение», Европейский вещательный союз тщательно изучил песню от Беларуси «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста», чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса, — говорится в заявлении на сайте «Евровидения». — Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция на предложенного конкурсанта рискует подорвать репутацию конкурса».

Европейский вещательный союз оповестил Белтелерадиокомпанию, которая отвечает за участие Беларуси в «Евровидении», что эта песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе.

«Мы также попросили их предпринять все необходимые меры для отправки переделанной версии этой песни или новой песни, которая бы соответствовала правилам конкурса. Невыполнение этого требования может привести к отстранению от участия в конкурсе в этом году», — говорится в заявлении.

9 марта Белтелерадиокомпания, которая как член EBU и официальный транслятор «Евровидения» определяет участника от Беларуси, решила, что в этом году на конкурсе в Роттердаме страну представит барановичская группа «Галасы ЗМеста» с русскоязычной композицией «Я научу тебя».

Участники группы называют себя «неравнодушными» и не скрывают, что выступают за действующую власть. «Группа существует уже давно, но название «Галасы ЗМеста» проект получил только весной 2020 года, — говорится на сайте коллектива. — Планировалось петь песни «на злобу дня» и выражать взгляд на происходящие в стране события, так сказать, из глубинки, провинции. Естественно, выборы и последовавший за ними цирк только подхлестнули нас, и песни стали сочиняться практически сами».

В репертуаре группы есть песни, высмеивающие протесты и сторонников перемен.

В анонсе к конкурсной песне отмечается: «Когда под соусом «политической борьбы» пытаются разрушить Страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными».

Припев песни «Я научу тебя» складывается из следующих строк:

Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке.

Ты будешь всем доволен, рад всему.

Я сочиню тебе специально музычку,

Я поднесу тебе весь мир на блюдечке,

Я превращу твои печали в шуточки,

Тебе же лучше будет самому.