Репрессии продолжаются: задержанные в Лебяжем получили от огромных штрафов до 30 суток ареста

В суде Центрального района Минска 11 марта прошли суды над задержанными вечером 10 марта в микрорайоне Лебяжий.





Как сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», было задержано не менее 12 человек, их доставили в Центральное РУВД и составили протоколы по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), в отношении некоторых — дополнительно по ст. 24.3 КоАП (неповиновение законному требованию должностного лица).

Задержанные Максим Халецкий и Александр Андреев арестованы на 25 суток, Дмитрий Дубовик — на 30. Их обвинили в пикетировании на проспекте Победителей возле дома № 125, а также в неповиновении сотрудникам милиции на территории РУВД. Процессы вел судья Дмитрий Корсюк.

Среди задержанных были матери несовершеннолетних детей, которых оставили в ИВС до суда, несмотря на то что по обновленным нормам КоАП их не могут задерживать более чем на три часа. Мать троих детей Елена Малыш оштрафована судом 11 марта на 50 базовых величин (1.450 рублей). Решение вынесла судья Виктория Шабуня. Вера Андриевская оштрафована на 180 базовых величин (5.220 рублей), ее дело рассмотрел Корсюк.