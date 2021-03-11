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Мингорисполком наконец задумался, как соединить Каменную Горку и Ждановичи

11.03.2021 19:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несмотря на незначительное расстояние между Каменной Горкой и Ждановичами в районе станции Лебяжий, автомобилистам приходится преодолевать не один километр, чтобы добраться из одного микрорайона в другой — они не соединены магистралью. Горожане давно просили решить эту проблему (петиция с просьбой разобраться была составлена еще два года назад), однако до сих пор власти отвечали, что бюджетных средств на проектирование и строительство данного участка дороги нет. Однако сейчас ситуация, судя по всему, изменится. Сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что в планах развития Минска предусматривается строительство транспортной развязки. Об этом пишут «Минск-Новости».

По словам Кухарева, сейчас обсуждаются варианты расположения транспортной артерии относительно железнодорожных путей, разделяющих Центральный и Фрунзенский районы. Специалисты пока склоняются к созданию тоннеля под железной дорогой.

— Вопрос создания этой развязки действительно актуален. Сейчас идет проектирование реконструкции участка ул. Тимирязева в районе рынка «Ждановичи» с расширением проезжей части. В рамках этого проекта рассматривается и возможность строительства развязки, — сказал Кухарев. — Преимущество строительства тоннеля вместо этакады в возможности выполнить работы быстрее, не ожидая «окон» в движении поездов. Но сейчас вопрос еще обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы определимся с вариантом и будем двигаться в этом направлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на незначительное расстояние между Каменной Горкой и Ждановичами в районе станции Лебяжий, автомобилистам приходится преодолевать не один километр,...
 
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