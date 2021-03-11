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В Беларуси выявили небезопасные стеклоомывающие и охлаждающие жидкости. Какие бренды?

11.03.2021 19:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальный телеграм-канал Госстандарта сообщает о недавно выявленных видах технических жидкостей для автомобиля, которые могут представлять опасность. Ими стали антифриз «Cибирь Blue» и антизамерзайка «Freeze Way –30».

«Изъята из обращения жидкость охлаждающая низкозамерзающая „Antifreeze-40“ („Cибирь Blue“) производства ООО НПО „Органик-Прогресс“ (Россия), был наложен запрет на реализацию, — сообщает Госстандарт. — Продукция не соответствует требованиям техрегламента ТР ТС 030/2012 „О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям“ (пункт 4.1 статьи 4, приложение 1) по показателю безопасности „содержание метилового спирта“. При норме не более 0,05% масс показатель составил 9,3% масс». Поставщиком продукта является уже известное нам ЧП «АвтоКиликия». ПТЧУП «КиликияПлюс» фигурировала в нашем расследовании качества продаваемых в стране антифризов, а после — в деле «о цехе по производству поддельных дезинфицирующих средств».

В Беларуси выявили небезопасные стеклоомывающие и охлаждающие жидкости. Какие бренды?

Госстандарт также запретил продавать стеклоомывающую низкозамерзающую жидкость «Freezen» с маркировкой «Freeze Way –30» производства ООО «ТД „Содружество“» (Россия): «Изготовитель умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается. Температура кристаллизации составила минус 9,6ºС, что не позволяет применять данную продукцию при температуре окружающей среды минус 30ºС, указанной изготовителем в маркировке. В составе установлен метиловый спирт, не заявленный производителем в маркировке, содержание которого составило более 1,0 объемного процента при допустимой в РБ норме не более 0,05 объемного процента». Поставщиком является компания «ПетраКолор».

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Официальный телеграм-канал Госстандарта сообщает о недавно выявленных видах технических жидкостей для автомобиля, которые могут представлять опасность. Ими...
 
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