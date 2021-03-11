«Продавалось как «Russian dress» – белоруски в США собрали коллекцию белорусских костюмов, а теперь издали шикарный каталог





Иллюстрации из каталога «Белорусский костюм»





Собрание стало основой каталога «Белорусский костюм», в котором содержится 79 предметов. Он представляет одежду различных регионов страны и охватывает период с 1880-х до 1940-х годов. Издание на пятидесяти страницах вышло в США и Беларуси.





Указанные в каталоге наряды сделали полностью вручную. Они отражают особенности пяти из шести регионов страны. По словам Ольги, у авторок не было цели создавать цельный репрезентационный подбор: белорусская одежда на аукционах и в антикварных магазинах попадается крайне редко, поэтому покупали все, что было.





«На первую в коллекции неглюбскую рубашку я попала случайно на eBay. Она там продавалась как «Russian dress». Потом владелец сказал, что рубашка и два полотенца действительно попали к нему от бабушки из Ветковского района. Впоследствии я поймала домачинскую юбку, обозначенную как «Eastern-European skirt» (восточно-европейская юбка — Прим. Белсат), и таким образом ловила почти все. В одном антикварном магазине нашла две умопомрачительные ювелирной работы гродненские намитки – мы тогда выгребли со счетов группы все, что только можно. А два домотканых андарака необычного фиолетового цвета я купила за копейки у людей, которые даже не думали, что это кому-то пригодится».





Ольга говорит, что российских вещей на рынке много, поэтому, имея деньги, за полгода можно собрать шикарную коллекцию. То же самое с украинской одеждой, а белорусской тем временем почти нет.





«Я думаю, это из-за того, что Беларусь была проходной, выжженной войнами землей. К тому же часто мастерицы держали свои лучшие костюмы для того, чтобы быть в них похороненными – мол, чтобы «там» свои узнали. А после войны к этой культуре относились довольно свысока: домотканая одежда ассоциировалась с бедностью и страданиями, поэтому от нее избавлялись и переходили на городскую. Многие не осознавали ценности того, что у них было, – в экспедициях я видела старые вышитые рушники прямо на полу».









Иллюстрации из каталога «Белорусский костюм»

Почти все в коллекции – оригинальное, воссоздавать приходилось лишь какие-то элементы типа фартуков, чепчиков и веночков. Да и то, делались эти вещи из антикварных лент и тканей по соответствующим лекалам, поэтому они выглядят так, будто только что из музея. Самый старый экземпляр сбора – почти прозрачная намитка из 1870-х. Правда, она не вошла в каталог.





Основных цветов в коллекции три – белый, красный и черный. «Мне безумно нравится белорусский костюм, прежде всего своей элегантностью. В российской одежде что ни регион, то буйство цветов и тканей, а у нас все сдержанное, нежное, по фигуре. А если рассмотреть вещь поближе, увидишь фантастическую вселенную, на которую положено неизвестно сколько человекочасов».









Иллюстрации из каталога «Белорусский костюм»





Коллекция частично задействована в сценической деятельности фольклорной группы «Volya», но используются только те вещи, которые могут выдержать несколько концертов в год и подходят по размеру. «У нас отчасти свадебные вещи, то есть вещи молодых девушек 14-15 лет. Я их называю «мышиными». Когда я пыталась надеть на манекен последнюю купленную юбочку, даже услышала характерный хруст».





Собственницы коллекции решили, что держать у себя эту красоту преступно, поэтому создали каталог. Представленные в нем одежды и аксессуары никогда не выставлялись. «У меня собраны чуть ли не все издания о белорусских костюмах, которые только выходили. Обычно они очень научные и страшно дорогие – не для того, чтобы посидеть с чашкой кофе и обсудить. Мне кажется, наш каталог, несмотря на то, что показывает частную коллекцию, как бы для всех. Здесь также мелованная бумага и премиум-печать, но минимум текста, максимум красоты».





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