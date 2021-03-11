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Владимир Владимирович, не испачкайтесь!

11.03.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Владимир Владимирович, не испачкайтесь!

  • Антон Орехъ
  • 11.03.2021, 19:32
Владимир Владимирович, не испачкайтесь!
Антон Орехъ

Есть какой-то подспудный страх как бы чего не вышло.

Почему цифры иностранного агента «Левады» важны? Потому что рейтинг правящей партии падает и если люди вот прямо так и проголосуют, как они ответили на вопрос социологов, то никакого большинства у «Единой России» не будет и близко. Как бы. И вообще, если абстрактно посмотреть на цифры – то они прямо шикарные. Одна партия – 27%, еще одна – 12%, потом 10%, больше процента – у шести партий.

Прямо место для дискуссий какое-то, а не парламент! Если, конечно, забыть о названиях партий и их моральном облике. Можно ли верить в эти цифры? Социология в России – такая же брехня, как и всё остальное, но если «Леваду» признали иностранным агентом, то можно сказать, что это исследование ближе остальных к истине.

Однако, мы понимаем, что люди не всегда отвечают искренне. Кто-то боится и дает самый безопасный ответ. Быть за «Единую Россию» — безопасно, проще сказать, что проголосуешь за нее, а потом уже проголосуешь, как хочешь. Хотя кому-то может быть и стыдно, что он симпатизирует партии, над которой ржут все вокруг, и он скажет, допустим, что голосует за Зюганова – а потом, бац, и за «ведмедей» голос отдаст. Так что погрешность в этих процентах есть чисто психологическая. Но важно не это.

Голосовать мы можем как угодно, но наши голоса же еще нужно подсчитать. А кто тут верит в честный подсчет голосов – поднимите руки! Даже если «Единая Россия» реально получит мало, ей, в крайнем случае, пририсуют не такой позорный результат.

Не забывайте про одномандатные округа. Где валом повалят якобы независимые кандидаты без партбилетов, а потом они волшебно вступят в партию Кремля и обеспечат нужное количество мандатов. Сам факт, что провластных кандидатов маскируют под беспартийных, лучше всяких соцопросов говорит о том, какой истинный вес этой «Единой России» даже для самой власти. И не случайно ее всячески дистанцируют от Путина, чтобы Владимир Владимирович не дай бог не испачкался об эту субстанцию. Удивительно другое.

Дума давно стала фикцией. Выборы стали фикцией. Страна управляется указами и капризами одного человека. Какая вообще разница, кто, где и за что там голосует? Но вот заморачиваются же начальники.

Крутят гайки, замедляют интернеты, бьют дубинками по горбу и отправляют на лесоповал. Значит, есть какой-то подспудный страх как бы чего не вышло. Поэтому, наверное, и социология эта их огорчит.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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