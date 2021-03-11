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Режим Лукашенко высылает руководителя и консула генконсульства Польши в Гродно

11.03.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Режим Лукашенко высылает руководителя и консула генконсульства Польши в Гродно

  • 11.03.2021, 19:24
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фото: gov.pl

У дипломатов есть двое суток, чтоб уехать из Беларуси.

11 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов, сообщили в МИД Беларуси.

«В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно», — сообщили в ведомстве.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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У дипломатов есть двое суток, чтоб уехать из Беларуси.
 
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