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Хватит быть трусами!

11.03.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Хватит быть трусами!

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  • 11.03.2021, 18:40
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Хватит быть трусами!

Нужно отстаивать свое человеческое достоинство!

– Самый страшный грех — трусость. Написал это человек, сам многие годы живший в атмосфере народной трусости, позволившей в огромной стране разгуляться на многие годы беспредельной подлости, пишет читательница телеграм-канала «Баста!»

Люди, пережившие сталинский террор, не могут убрать из памяти охватившее страну чувство животного страха быть расстрелянным или сосланным в лагеря: по разнарядке, доносу, неосторожному слову или шагу. Так было!

Что же происходит сейчас? Прочитала новость, что из медицинских карт обращавшихся за помощью белорусов, избитых 9-12 августа, исчезают записи о фиксации побоев!

Очевидно, после того, как безболезненно для режима прошло осуждение двух белорусов: мертвого и живого, за то, что переодетый в гражданское силовик в затылок застрелил человека, вышедшего защищать свои права.

Ставленникам режима, занимающим начальственные кресла, была дана команда ликвидировать любое упоминание об ужасах Окрестина и других мест издевательств над мирными людьми. И подчиненные это исполняют.

Исполняют преступный приказ уничтожения фактов и улик, необходимых для привлечения виновных к ответственности!

Фальсифицируют медицинские документы! Нарушают должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, врачебную этику, в конце концов! Что ими руководит? Трусость!

Трусость заставляет по указке, а не по совести, "считать" голоса на выборах учителей, подписываться на ненужные провластные газеты, подавать по запросу администрации списки "неблагонадежных" учеников.

Трусость видна в жалобах рабочих - заводоуправлению, что было бы справедливо, а общественности! - о минусовой температуре в производственных цехах; в согласии подписать любую предложенную начальством бумажку: от рабского контракта и инструкции, требующей согласия не защищать свои права, до писем с "просьбами трудящихся", которыми издавна деспоты привыкли прикрывать свои неблаговидные дела.

Трусость - это не когда вы боитесь быть покалеченным или убитым отморозками, которым за это дадут награду вместо наказания. Трусость - это когда вы боитесь исполнить свой рабочий долг.

За который не привлекут ни к административной, ни, не дай бог, уголовной ответственности!

Ведь нужно только отстоять свое человеческое достоинство! Не против, а по должностной инструкции! Вы боитесь потерять работу? Вы боитесь потерять статус раба! Вы мотивированы правилом: умри ты сегодня, а я - завтра! Люди! Что вы делаете?! И: "кто написал 4 миллиона доносов?".

Хватит быть трусами!

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Теги: Новости
 
 
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