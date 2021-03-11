







Иван Вербицкий. Фото: "Региональная газета".





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Дело рассматривает судья Людмила Петрова, государственный обвинитель - прокурор Сергей Ковальчук.





Как сообщала прокуратура Ошмянского района, согласно материалам дела 14 октября 2020 года в целях дестабилизации общественного порядка гражданин разместил в одной из групп Telegram-канала текстовые сообщения, в которых содержались призывы к повреждению «коктейлями Молотова» здания КГБ и поджога прокуратуры Ошмянского района.





В этот же день и в том же Telegram-чате под ником «Dimon D» он разместил сообщение с призывами к повреждению и уничтожению имущества сотрудников правоохранительных органов путем поджога принадлежащих им транспортных средств.





Сегодня в судебном заседании прокурор Ковальчук запросил для Вербицкого девять с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима.