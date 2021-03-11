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Для "террориста" Вербицкого прокурор запросил девять с половиной лет колонии

11.03.2021 19:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Сморгонского района 11 марта продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного на жителя Гольшан Ивана Вербицкого.



Иван Вербицкий. Фото: "Региональная газета".

Его обвиняют сразу по нескольким серьезным статьям: подстрекательство к акту терроризма, незаконные приобретение, хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, пишет лишенный аккредитации spring96.org, а также уничтожение официальных документов.

Дело рассматривает судья Людмила Петрова, государственный обвинитель - прокурор Сергей Ковальчук.

Как сообщала прокуратура Ошмянского района, согласно материалам дела 14 октября 2020 года в целях дестабилизации общественного порядка гражданин разместил в одной из групп Telegram-канала текстовые сообщения, в которых содержались призывы к повреждению «коктейлями Молотова» здания КГБ и поджога прокуратуры Ошмянского района.

В этот же день и в том же Telegram-чате под ником «Dimon D» он разместил сообщение с призывами к повреждению и уничтожению имущества сотрудников правоохранительных органов путем поджога принадлежащих им транспортных средств.

Сегодня в судебном заседании прокурор Ковальчук запросил для Вербицкого девять с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
 
 
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В суде Сморгонского района 11 марта продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного на жителя Гольшан Ивана Вербицкого.
 
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