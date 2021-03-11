ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Принц Уильям прокомментировал интервью Меган Маркл и принца Гарри

11.03.2021 19:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям, герцог Кембриджский прокомментировал громкое интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, пишет ВВС. Интервью вышло на американском телеканале в ночь на понедельник.

В интервью Меган и принц Гарри рассказали, что во время жизни во дворце столкнулись с вопросом о том, "насколько темной" может быть кожа их сына Арчи.

Вопрос о том, можно ли назвать расистами членов королевской семьи, задал Уильяму один из репортеров, когда принц посещал школу в Лондоне.

"Мы не расистская семья", – ответил герцог Кембриджский.

Он также сообщил, что еще не общался с принцем Гарри после интервью Опры Уинфри, однако планирует сделать это.

Букингемский дворец уже заявил, что в частном порядке изучит это заявление. Там также добавили, что герцог и герцогиня Сассекские всегда будут "любимыми членами семьи".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старший внук королевы Елизаветы сказал, что члены его семьи не расисты. Он пока не разговаривал с принцем Гарри, но планирует пообщаться с братом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Режим Лукашенко высылает руководителя и консула генконсульства Польши в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by