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Принц Уильям прокомментировал интервью Меган Маркл и принца Гарри
11.03.2021 19:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Уильям, герцог Кембриджский прокомментировал
В интервью Меган и принц Гарри рассказали, что во время жизни во дворце столкнулись с вопросом о том, "насколько темной" может быть кожа их сына Арчи.
Вопрос о том, можно ли назвать расистами членов королевской семьи, задал Уильяму один из репортеров, когда принц посещал школу в Лондоне.
"Мы не расистская семья", – ответил герцог Кембриджский.
Он также сообщил, что еще не общался с принцем Гарри после интервью Опры Уинфри, однако планирует сделать это.
Букингемский дворец уже
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Старший внук королевы Елизаветы сказал, что члены его семьи не расисты. Он пока не разговаривал с принцем Гарри, но планирует пообщаться с братом.
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