Принц Уильям прокомментировал интервью Меган Маркл и принца Гарри

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям, герцог Кембриджский прокомментировал громкое интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, пишет ВВС . Интервью вышло на американском телеканале в ночь на понедельник.

В интервью Меган и принц Гарри рассказали, что во время жизни во дворце столкнулись с вопросом о том, "насколько темной" может быть кожа их сына Арчи.

Вопрос о том, можно ли назвать расистами членов королевской семьи, задал Уильяму один из репортеров, когда принц посещал школу в Лондоне.

"Мы не расистская семья", – ответил герцог Кембриджский.

Он также сообщил, что еще не общался с принцем Гарри после интервью Опры Уинфри, однако планирует сделать это.

Букингемский дворец уже заявил , что в частном порядке изучит это заявление. Там также добавили, что герцог и герцогиня Сассекские всегда будут "любимыми членами семьи".

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