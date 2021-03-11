Еще один банк возобновил выдачу кредитов на жилье в Беларуси

Источник материала: ОНТ

«Приорбанк» начинает выдавать кредиты на покупку и строительство квартир с 11 марта, сообщили в учреждении.

По словам специалистов, кредиты выдаются на пять лет под 14,68% годовых. До 80% стоимости квартиры финансируется банком. В совокупный доход разрешается включать доходы близких родственников. Сумма кредитования составляет от 10 до 373,5 рублей.

Ранее выдачу кредитов на приобретение жилья возобновил Беларусбанк. Процентная ставка – 21% без поручителей. Срок кредитования – до 20 лет.

ФОТО: pixabay

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