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Еще один банк возобновил выдачу кредитов на жилье в Беларуси
Источник материала: ОНТ
«Приорбанк» начинает выдавать кредиты на покупку и строительство квартир с 11 марта,
По словам специалистов, кредиты выдаются на пять лет под 14,68% годовых. До 80% стоимости квартиры финансируется банком. В совокупный доход разрешается включать доходы близких родственников. Сумма кредитования составляет от 10 до 373,5 рублей.
Ранее выдачу кредитов на приобретение жилья возобновил Беларусбанк. Процентная ставка – 21% без поручителей. Срок кредитования – до 20 лет.
ФОТО: pixabay
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«Приорбанк» начинает выдавать кредиты на покупку и строительство квартир с 11 марта, сообщили в учреждении. По словам специалистов, кредиты выдаются на пять лет...
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