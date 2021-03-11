В Бобруйске проходит финал турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе

Источник материала: ОНТ

Бобруйск принимает финал турнира «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе дивизиона «А».

Открыла турнир игра столичного «Локомотива» и гродненских «Пренеманских ястребов». Ледовый поединок завершился со счетом 16:0 в пользу минчан. Также победы одержали команды «Торнадо» и «Шкловские льдины». Соревнования продлятся несколько дней. Матчи за 3-е, 5-е места, а также финал турнира пройдут 13 марта на льду «Бобруйск-арены». Все игры можно будет увидеть в прямом эфире на YouTube-канале Президентского спортивного клуба. Всего в младшей возрастной группе на лед выходили более тысячи юных хоккеистов из 86 команд.

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