ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бобруйске проходит финал турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе

11.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Бобруйске проходит финал турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе

Бобруйск принимает финал турнира «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе дивизиона «А».

Открыла турнир игра столичного «Локомотива» и гродненских «Пренеманских ястребов». Ледовый поединок завершился со счетом 16:0 в пользу минчан. Также победы одержали команды «Торнадо» и «Шкловские льдины». Соревнования продлятся несколько дней. Матчи за 3-е, 5-е места, а также финал турнира пройдут 13 марта на льду «Бобруйск-арены». Все игры можно будет увидеть в прямом эфире на YouTube-канале Президентского спортивного клуба. Всего в младшей возрастной группе на лед выходили более тысячи юных хоккеистов из 86 команд.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйск принимает финал турнира «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе дивизиона «А». Открыла турнир игра столичного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Авторитарные Россия и Беларусь: два подхода к конкурсу «Евровидение»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by