Руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно предложено покинуть Беларусь

Источник материала: ОНТ

Гродно предложено покинуть Беларусь" class="one-news__figure-img">

В пресс-службе белорусского МИД сообщили , что руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно предложено покинуть нашу страну.

Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского 11 марта вызвали в МИД Беларуси.

Польской стороне вручили ноту с предложением покинуть указанным лицам Беларусь в течение 48 часов.

ФОТО: БЕЛТА









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