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Руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно предложено покинуть Беларусь
Источник материала: ОНТГродно предложено покинуть Беларусь" class="one-news__figure-img">
В пресс-службе белорусского МИД
Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского 11 марта вызвали в МИД Беларуси.
Польской стороне вручили ноту с предложением покинуть указанным лицам Беларусь в течение 48 часов.
ФОТО: БЕЛТА
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В пресс-службе белорусского МИД сообщили, что руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно предложено покинуть нашу страну. Временного...
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