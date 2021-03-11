Андрей Кунцевич обсудил проблемы с жителями Белыничского района

Источник материала: ОНТ

Продолжаются выездные приёмы представителей Администрации Президента. Сегодня с жителями Белыничского района встретился Андрей Кунцевич.

Сначала в райисполкоме состоялось общение с руководством предприятий и молодёжью. А затем замглавы президентской Администрации выслушал граждан. Темы традиционные – занятость, благоустройство. Многие обращения удалось решить на месте. А те, что требуют детального изучения, взяты на контроль.

В аграрном университете Гродно студенты и преподаватели общались с помощником Президента Валерием Бельским. В ближайшие пять лет Беларусь будет делать ставку на интеллектуальную экономику, основанную на знаниях, инновациях и новых технологиях.

Такие встречи продолжатся. На них будут обсуждать не только насущные вопросы, но и основные тезисы Всебелорусского народного собрания.

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