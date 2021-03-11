ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Кунцевич обсудил проблемы с жителями Белыничского района

11.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Андрей Кунцевич обсудил проблемы с жителями Белыничского района

Продолжаются выездные приёмы представителей Администрации Президента. Сегодня с жителями Белыничского района встретился Андрей Кунцевич. 

Сначала в райисполкоме состоялось общение с руководством предприятий и молодёжью. А затем замглавы президентской Администрации выслушал граждан. Темы традиционные – занятость, благоустройство. Многие обращения удалось решить на месте. А те, что требуют детального изучения, взяты на контроль. 

В аграрном университете Гродно студенты и преподаватели общались с помощником Президента Валерием Бельским. В ближайшие пять лет Беларусь будет делать ставку на интеллектуальную экономику, основанную на знаниях, инновациях и новых технологиях.  

Такие встречи продолжатся. На них будут обсуждать не только насущные вопросы, но и основные тезисы Всебелорусского народного собрания.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаются выездные приёмы представителей Администрации Президента. Сегодня с жителями Белыничского района встретился Андрей Кунцевич.  Сначала в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Авторитарные Россия и Беларусь: два подхода к конкурсу «Евровидение»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by