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Андрей Кунцевич обсудил проблемы с жителями Белыничского района
Источник материала: ОНТ
Продолжаются выездные приёмы представителей Администрации Президента. Сегодня с жителями Белыничского района встретился Андрей Кунцевич.
Сначала в райисполкоме состоялось общение с руководством предприятий и молодёжью. А затем замглавы президентской Администрации выслушал граждан. Темы традиционные – занятость, благоустройство. Многие обращения удалось решить на месте. А те, что требуют детального изучения, взяты на контроль.
В аграрном университете Гродно студенты и преподаватели общались с помощником Президента Валерием Бельским. В ближайшие пять лет Беларусь будет делать ставку на интеллектуальную экономику, основанную на знаниях, инновациях и новых технологиях.
Такие встречи продолжатся. На них будут обсуждать не только насущные вопросы, но и основные тезисы Всебелорусского народного собрания.
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Продолжаются выездные приёмы представителей Администрации Президента. Сегодня с жителями Белыничского района встретился Андрей Кунцевич. Сначала в...
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