Что делают коты, когда хозяев нет дома? Смотрите!

Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность видео, которое показывает, как домашние питомцы проводят время в одиночестве. Ролик опубликован на портале «Ридус».

На кадрах пушистый белый кот кружится на люстре. По всей видимости, питомцу это занятие по душе. Попутно кот грызет люстру, крепко вцепившись в нее когтями. В конце видео озорник прыгает на кровать.

ФОТО: pixabay

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