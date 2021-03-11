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Что делают коты, когда хозяев нет дома? Смотрите!
Источник материала: ОНТ
В Сети набирает популярность видео, которое показывает, как домашние питомцы проводят время в одиночестве. Ролик
На кадрах пушистый белый кот кружится на люстре. По всей видимости, питомцу это занятие по душе. Попутно кот грызет люстру, крепко вцепившись в нее когтями. В конце видео озорник прыгает на кровать.
ФОТО: pixabay
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В Сети набирает популярность видео, которое показывает, как домашние питомцы проводят время в одиночестве. Ролик опубликован на портале «Ридус». На кадрах...
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