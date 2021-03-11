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На протестах в Мьянме погибли 8 человек. Силовики не в первый раз применили боевое оружие
Источник материала: ОНТ
В Мьянме не утихают протесты. И всё чаще они заканчиваются кровопролитием.
11 марта на очередной акции произошли стычки митингующих с полицией. Силовики уже не в первый раз применили боевое оружие. В результате погибли 8 человек. По данным ООН, жертвами протестов в Мьянме, которые длятся с начала февраля после госпереворота, уже стали более 70 человек. Среди них – женщины и дети. Сотни человек ранены.
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В Мьянме не утихают протесты. И всё чаще они заканчиваются кровопролитием. 11 марта на очередной акции произошли стычки митингующих с полицией. Силовики уже не в...
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