На протестах в Мьянме погибли 8 человек. Силовики не в первый раз применили боевое оружие

Источник материала: ОНТ

В Мьянме не утихают протесты. И всё чаще они заканчиваются кровопролитием.

11 марта на очередной акции произошли стычки митингующих с полицией. Силовики уже не в первый раз применили боевое оружие. В результате погибли 8 человек. По данным ООН, жертвами протестов в Мьянме, которые длятся с начала февраля после госпереворота, уже стали более 70 человек. Среди них – женщины и дети. Сотни человек ранены.

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