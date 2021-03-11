Задержан соучредитель «Польской школы» в Бресте по делу о героизации военных преступников

Источник материала: ОНТ

По уголовному делу о героизации военных преступников задержан 43-летний житель Бреста. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника управления Следственного комитета по Брестской области Сергея Страпко.

Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК – 28 февраля группа лиц совершила действия, которые направлены на реабилитацию нацизма, а также разжигание национальной розни. В совершении преступления подозревается один из соучредителей «Польской школы».

В настоящее время мужчина находится в ИВС.

ФОТО: БЕЛТА





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