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Задержан соучредитель «Польской школы» в Бресте по делу о героизации военных преступников
Источник материала: ОНТ
По уголовному делу о героизации военных преступников задержан 43-летний житель Бреста. Об этом
Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК – 28 февраля группа лиц совершила действия, которые направлены на реабилитацию нацизма, а также разжигание национальной розни. В совершении преступления подозревается один из соучредителей «Польской школы».
В настоящее время мужчина находится в ИВС.
ФОТО: БЕЛТА
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По уголовному делу о героизации военных преступников задержан 43-летний житель Бреста. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника управления...
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