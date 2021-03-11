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«Мозговой туман» у переболевших COVID-19: врач пояснил, что это и как проявляется

11.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мозговой туман» у переболевших COVID-19: врач пояснил, что это и как проявляется

Для этого состояния характерна тревожность, когнитивные нарушения и бессонница. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главврач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, пишет РИА «Новости».

По словам врача, при таком состоянии у людей нарушается сон, появляется тревога, у некоторых – с депрессивными проявлениями. 

ФОТО: pixabay


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Для этого состояния характерна тревожность, когнитивные нарушения и бессонница. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главврач Психиатрической клинической...
 
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