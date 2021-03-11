|
«Мозговой туман» у переболевших COVID-19: врач пояснил, что это и как проявляется
Источник материала: ОНТ
Для этого состояния характерна тревожность, когнитивные нарушения и бессонница. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главврач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк,
По словам врача, при таком состоянии у людей нарушается сон, появляется тревога, у некоторых – с депрессивными проявлениями.
ФОТО: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для этого состояния характерна тревожность, когнитивные нарушения и бессонница. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главврач Психиатрической клинической...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)