«Мозговой туман» у переболевших COVID-19: врач пояснил, что это и как проявляется

Источник материала: ОНТ

Для этого состояния характерна тревожность, когнитивные нарушения и бессонница. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главврач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, пишет РИА «Новости».

По словам врача, при таком состоянии у людей нарушается сон, появляется тревога, у некоторых – с депрессивными проявлениями.

ФОТО: pixabay





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram