В Минске проходит финал теннисного турнира «Золотая ракетка»

Источник материала: ОНТ

На кортах Республиканского центра олимпийской подготовки проходит финал командного турнира по теннису «Золотая ракетка». Соревнования проходят при поддержке Президентского спортивного клуба.

Трофей оспаривают юные теннисисты – до 12 лет. Турнир проходит по круговой системе в формате «гостевых» и «домашних» матчей. В одиночном, парном и смешанном разрядах. В финал пробились четыре команды: из Могилева, Гродно, а также столичные «Смена» и «Аванте Клаб».

Соревнования проходят второй год подряд. В этот раз «Золотая ракетка» объединила почти 100 теннисистов из 18 команд. Победителей и призеров узнаем 13 марта.

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