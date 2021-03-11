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В Минске проходит финал теннисного турнира «Золотая ракетка»

11.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске проходит финал теннисного турнира «Золотая ракетка»

На кортах Республиканского центра олимпийской подготовки проходит финал командного турнира по теннису «Золотая ракетка». Соревнования проходят при поддержке Президентского спортивного клуба.

Трофей оспаривают юные теннисисты – до 12 лет. Турнир проходит по круговой системе в формате «гостевых» и «домашних» матчей. В одиночном, парном и смешанном разрядах. В финал пробились четыре команды: из Могилева, Гродно, а также столичные «Смена» и «Аванте Клаб».

Соревнования проходят второй год подряд. В этот раз «Золотая ракетка» объединила почти 100 теннисистов из 18 команд. Победителей и призеров узнаем 13 марта.

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Теги: Гродно, Могилев
 
 
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На кортах Республиканского центра олимпийской подготовки проходит финал командного турнира по теннису «Золотая ракетка». Соревнования проходят при поддержке...
 
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