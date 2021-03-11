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Принц Уильям: Мы не расистская семья
Источник материала: ОНТ
Во время визита в одну из школ на востоке Лондона герцог Кембриджский ответил на обвинения брата и его супруги в адрес королевской семьи,
«Мы совершенно не расистская семья», – ответил внук королевы Елизаветы II на вопрос журналиста о заявлении Меган Маркл, косвенно обвиняющей британскую королевскую семью в расовых предрассудках.
Принц Уильям также сообщил, что «пока не говорил со своим братом» принцем Гарри, «но поговорит с ним».
Ранее был опубликован официальный
Фото: BY WPA POOL/GETTY
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Во время визита в одну из школ на востоке Лондона герцог Кембриджский ответил на обвинения брата и его супруги в адрес королевской семьи, сообщает агентство...
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