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Принц Уильям: Мы не расистская семья

11.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Уильям: Мы не расистская семья

Во время визита в одну из школ на востоке Лондона герцог Кембриджский ответил на обвинения брата и его супруги в адрес королевской семьи, сообщает агентство «ТАСС».

«Мы совершенно не расистская семья», – ответил внук королевы Елизаветы II на вопрос журналиста о заявлении Меган Маркл, косвенно обвиняющей британскую королевскую семью в  расовых предрассудках.


Принц Уильям также сообщил, что «пока не говорил со своим братом» принцем Гарри, «но поговорит с ним».

Ранее был опубликован официальный ответ Букингемского дворца, в котором отмечено, что высказывания герцогов Сассекских о проявлениях расизма в королевской семье будут детально изучены.

Фото: BY WPA POOL/GETTY

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Во время визита в одну из школ на востоке Лондона герцог Кембриджский ответил на обвинения брата и его супруги в адрес королевской семьи, сообщает агентство...
 
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