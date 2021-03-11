Глава Конституционного суда объявил о создании комиссии по подготовке поправок в Конституцию

Источник материала: ОНТ

Специальная комиссия займется подготовкой поправок в Конституцию. О её формировании сообщил сегодня председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.



Вносить предложения по изменению главного закона страны могут и граждане. Много идей по его совершенствованию высказано при подготовке ко Всебелорусскому народному собранию – на диалоговых площадках. И вот теперь задача комиссии – проанализировать все предложения и разработать обновленные положения Конституции.

Напомним, проект новой Конституции Президент поручил разработать в течение года. Референдум по ней может состояться уже в 2022 году.

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