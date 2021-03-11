Снова снег? Прогноз погоды на 12 марта

Источник материала: ОНТ

Несколько дней в Беларуси удерживался зимний характер погоды со средней температурой на 1–5 градусов холоднее обычного. В ближайшие сутки ситуация изменится. Станет теплее, но будет ненастно.

В Северной Атлантике закрутился активный циклон по имени «Клаус». Он набирает силу и пробивается на восток. Завтра через Беларусь будут проходить связанные с ним активные атмосферные фронты. Ожидаются резкие изменения в погоде – сильные осадки, порывистый ветер, метель и потепление.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами сильный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Влажность до 90%. Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать.

Утром температура воздуха составит от +1°С по западу до -6°С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4–6 градусов прохладнее. В середине дня – от +5°С по Брестской и Гродненской областям до -4°С – по Витебской. К вечеру – от -3°С по востоку до +4°С по юго-западу.

В выходные Беларусь окажется под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы атлантического происхождения. Будет облачно с небольшими прояснениями. На большей части территории пройдет кратковременный дождь, мокрый снег. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха ночью -4°С…+3°С, днем от +3°С по северу до +12°С, в южных районах местами до +12°С.

Фото: БЕЛТА

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