ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Авторитарные Россия и Беларусь: два подхода к конкурсу «Евровидение»

11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт российского Центра политических технологий им. Игоря Бунина Алексей Макаркин – о примитивной игре белорусских властей.

Авторитарные Россия и Беларусь: два подхода к конкурсу «Евровидение»

– Лукашенко решил поступить просто – группу, которая победила в конкурсе зрительских симпатий в прошлом году (тогда Евровидение не состоялось из-за пандемии), отстранили за «отсутствие совести» – то есть за критику Александра Лукашенко, – пишет Макаркин. – А на конкурс направили только что собранную группу «Галасы ЗМеста», настроенную резко антиоппозиционно. Ее лидер прямо называл себя «совком», который до сих пор не может пережить распада СССР, и говорил, что ему трудно воспринимать Беларусь как независимое государство.

В результате представленную «местными» (один из смыслов названия группы – противопоставление лояльных провинциалов недовольным жителям столицы) песню завернули организаторы конкурса из-за политизированности.

Теперь у белорусских властей два варианта. Первый — со скандалом сниматься с дистанции. Второй - менять или подработать песню (но все равно без шансов на успех – разве что советские патриоты могут поддержать «местных», но их среди зрителей Евровидения немного).

Россия же пошла другим путем – представила на конкурс певицу Манижу, продвигающую ценности толерантности, противоречащие внутренним российским трендам, но совместимые с современной Европой. Это решение вызвало всплеск возмущения со стороны националистов, которые приводят два аргумента.

Первый – представлять Россию должен русский (в крайнем случае, «славянской национальности») артист, а не таджичка. Второй – выдвижение Манижи дезориентирует сторонников власти, поддерживающих традиционные ценности и не любящих «гейропу».

Но, похоже, что в России играют сразу на нескольких досках в куда более сложную игру, чем белорусский правитель. И, наряду с сохранением антизападной пропаганды, алармистским заявлением Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом и демонстративными контактами с крайне правыми из «Альтернативы для Германии», не хотят рвать с европейским мейнстримом.

Поэтому Владимир Путин выступил на Давосском форуме, особо ответив на вопрос об отношениях с Европой, а на Евровидение едет Манижа, а не какой-нибудь аналог лукашенковский «местных».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России играют сразу на нескольких досках в куда более сложную игру, чем белорусский правитель.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Считаем это открытым неуважением». Белорусские звезды о барановичской группе, которая представит нашу страну на «Евровидении-2021»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by