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Авторитарные Россия и Беларусь: два подхода к конкурсу «Евровидение»
11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эксперт российского Центра политических технологий им. Игоря Бунина Алексей Макаркин – о примитивной игре белорусских властей.
– Лукашенко решил поступить просто – группу, которая победила в конкурсе зрительских симпатий в прошлом году (тогда Евровидение не состоялось из-за пандемии), отстранили за «отсутствие совести» – то есть за критику Александра Лукашенко, –
В результате представленную «местными» (один из смыслов названия группы – противопоставление лояльных провинциалов недовольным жителям столицы) песню
Теперь у белорусских властей два варианта. Первый — со скандалом сниматься с дистанции. Второй - менять или подработать песню (но все равно без шансов на успех – разве что советские патриоты могут поддержать «местных», но их среди зрителей Евровидения немного).
Россия же пошла другим путем – представила на конкурс певицу Манижу, продвигающую ценности толерантности, противоречащие внутренним российским трендам, но совместимые с современной Европой. Это решение вызвало всплеск возмущения со стороны националистов, которые приводят два аргумента.
Первый – представлять Россию должен русский (в крайнем случае, «славянской национальности») артист, а не таджичка. Второй – выдвижение Манижи дезориентирует сторонников власти, поддерживающих традиционные ценности и не любящих «гейропу».
Но, похоже, что в России играют сразу на нескольких досках в куда более сложную игру, чем белорусский правитель. И, наряду с сохранением антизападной пропаганды, алармистским заявлением Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом и демонстративными контактами с крайне правыми из «Альтернативы для Германии», не хотят рвать с европейским мейнстримом.
Поэтому Владимир Путин выступил на Давосском форуме, особо ответив на вопрос об отношениях с Европой, а на Евровидение едет Манижа, а не какой-нибудь аналог лукашенковский «местных».
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В России играют сразу на нескольких досках в куда более сложную игру, чем белорусский правитель.
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