Откуда оно, поколение молодых слуг системы?

Источник материала: Салiдарнасць

Волна разборов того, что сейчас происходит в судах, выбрасывает в интернет множество самых разных суждений. Например, о том, как система воспитала «молодую гвардию» силового блока: «красавцами», следователями, судьями. Теми, кто задерживает, ищет любой компромат и отправляет потом отбывать наказание…

Цитирую мнение из ФБ, кстати, достаточно распространенное:

«Карающие невиновных молодые прокуроры, судьи, следователи, силовики — это продукт, который спустя четверть века породила система. Благодаря лживым и трусливым учителям, фальсифицирующим выборы, благодаря повсеместно внедренным идеологическим отделам, благодаря «информационным часам» в школах и предметам типа «Идеология белорусского государства» в университетах. Четверть века система образования учила зубрить, быть покорным… И спустя 26 лет выросло поколение слуг — идеальный продукт системы».

«Шукае нагоду, каб выслужыцца». Аднагрупнікі пра Аліну Касьянчык, абвінаваўцу на палітычных працэсах

Все ли здесь логично и однозначно?

…Да, сегодня налицо мощный идеологический раздел, в том числе и среди молодежи. Но! Он произошел вовсе не исключительно под влиянием воздействия идеологической вертикали…

Ее значение тут просто порядково меньшее, чем ауканье все тех же кухонь, семей, кампаний, кино, театра, литературы, различных неформальных площадок общения. В этом общественном котле перевариваются наши социальные, экономические, политические и прочие реалии, и именно из него каждый в силу своего образования, ума, характера, менталитета впитывает некие идеи, выбирает тот путь либо эту сторону.

Но выбор труден и сложен.

Здесь опять же миллион причин. И для меня главная — в конкретно нашей стране слишком много государства. И молодые просто вынуждены вливаться в госслужбу. Еще раз: потому что государства ну слишком много!

Причем вовсе не демократического, а — преемника советской системы управления. Где карьеру проще и быстрее, выгоднее и ловчее сделать, если ты в КПСС/Белой Руси, ВЛКСМ/БРСМ, горкоме партии/горисполкоме… Если ты поддерживаешь генеральную линию и колеблешься вместе с ней. Причем у нынешнего государства политическая воля, жажда власти и весьма своеобразного разумения порядка куда сильнее, нежели в последнюю четверть века СССР.

Вот раньше, в советскую реальность, те же Путин и Лукашенко за километр обходили церкви (коммунисты!), а теперь — ее лучшие друзья и спонсоры. Вся партноменклатура дружна отреклась от атеизма, поняв, что политические декорации поменялись… И достали сотни тысяч бабушкины крестики. А попробуй по другому, если государство стало поддерживать батюшек! Так что — идти против батьки? А карьера? А машина? А дети? А хороший отдых в отличной теплой стране? А коттедж?

Было государство с б-ч-б, весь многосоттысячный госаппрат вставал под него.

Сменило государство цвет флага — дружно поддержали.

Но большинство служивых и аппаратчиков при этом вовсе не за идею: они подчиняются воле реальности. Которая против бело-красно-белого. Вот и они автоматом «против». Для чиновников, их блага сегодня несравнимо престижнее советских предшественников быть успешными. И поэтому вместе с джинсами и байками они оставляют дома свои души, а на государевой службе в приличных либо так себе коминтерновских костюмах и мрачноватых мундирах это — другие, механические люди.

Государевы. Александра Григорьевича и вниз по вертикали: МихалПетровича, СергейЕвгеньича, МарьСтепанны… Те — командуют, эти — исполняют. Ведь по другому нельзя. Не из-за идейных — из-за меркантильных соображений: дом-семья-авто-малышня-мама-кум-подружка…

Когда ты выбрал сторону государства (а выбор этот весьма логичен, потому что государства, повторимся, слишком много) и когда ты пополз по скользкой и для большинства безальтернативной стезе вверх, то чем выше — тем сложнее остановиться. Даже когда понимаешь всю скользкость своего положения…

Идея тут простая: если получается, надо брать — причем как можно больше, потому что завтра… А Бог его знает, что будет завтра! Поэтому сейчас делаю то, что велела МарьСтепанна (хоть она, между нами, дура дурой)… А завтра… Завтра иду на собеседование к СергейЕвгеньичу: если понравлюсь, то подымусь! Хотя будет сложно, до остатков совести — ведь и сам жесткий, и от команды силы требует…

В общем, идея тут простая: как служат — так и живут. Мощный для многих стимул…

Представитель Тихановской: «Целое поколение судей и прокуроров работает не по законам, а по понятиям»