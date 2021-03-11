Политзаключенный Дмитрий Фурманов объявил голодовку в суде

Фигурант «дела Тихановского» Дмитрий Фурманов объявил голодовку во время очередного судебного заседания в Гродно 11 марта. Причиной он назвал условия содержания.



Дмитрий Фурманов. Фото: hrodna.life

Как сообщил БелаПАН отец обвиняемого Александр Фурманов, тот сообщил в суде, что его посадили в карцер 9 марта на пять суток, однако он не понял причину. Кроме того, в течение последнего месяца за пределами камеры его водят в наручниках.

Будет ли сын пить воду во время голодовки, отец не знает.

Дмитрию Фурманову 35 лет. 29 мая 2020 года его задержали неизвестные, утащив вместе со стулом из-за стола, когда он собирал подписи за кандидата в президенты Светлану Тихановскую на пикете в Гродно. Фурманов признан политзаключенным. Его мать и девушка в прошлом году держали голодовку 5 и 10 дней соответственно. Фурманов раньше работал инженером в государственной организации, затем учился на программиста, искал работу. Обвиняется в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса).