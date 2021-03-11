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Лукашенко разрешил занять у Фонда ОПЕК 20 млн долларов

11.03.2021 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 11 марта указом утвердил кредитное соглашение между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК (Программа неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения), подписанное 24 декабря 2020 года.

Лукашенко разрешил занять у Фонда ОПЕК 20 млн долларов

Соглашение предусматривает предоставление Беларуси займа в 20 млн долларов «для финансирования мероприятий в области здравоохранения, связанных с COVID-19», сообщила пресс-служба Лукашенко.

Как ранее сообщало Министерство финансов Беларуси, согласно условиям кредитного соглашения средства займа будут направлены на реализацию мер в секторе здравоохранения, связанных с поддержкой системы, уменьшением рисков в связи с COVID-19 и улучшением потенциала сферы здравоохранения.

Привлечение займа было одобрено ноябрьским постановлением Совмина № 638. Как следует из документа, средства для мероприятий в сфере здравоохранения привлекаются сроком на 18 лет.

Минфин было уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности.

Фонд международного развития ОПЕК — международный финансовый институт, создан в 1976 году странами — членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Это многосторонний финансовый институт в области развития, который содействует сотрудничеству между государствами — членами ОПЕК и другими развивающимися странами.

Ссуды для государственного сектора Фонда ОПЕК льготные, с низкими процентными ставками и длительными сроками погашения.

 

 
 
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Александр Лукашенко 11 марта указом утвердил кредитное соглашение между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК (Программа неотложной помощи в сфере...
 
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