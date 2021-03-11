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Дипломатическая война: Беларусь высылает главу и консула генконсульства Польши в Гродно

11.03.2021 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно предложено покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов. Соответствующую ноту Министерство иностранных дел 11 марта вручило временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому.

Дипломатическая война: Беларусь высылает главу и консула генконсульства Польши в Гродно
Фото с сайта belsat.eu

«В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании ст. 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов», — говорится в сообщении МИД.

«Принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной. Равно как и такие константы межгосударственных отношений, как недопустимость нарушения национального законодательства и необходимость работы в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

9 марта МИД вызвал Войцеховского, чтобы заявить «решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», прошедшем 28 февраля 2021 г. в г. Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций». Тимофеюку было предложено покинуть страну в течение 48 часов.

«Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма», — заявило внешнеполитическое ведомство. По мнению МИД, своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями».

«Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности — Венскую конвенцию о консульских сношениях», — говорилось в заявлении.

10 марта заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач сообщил в «Твиттере», что один из сотрудников белорусского посольства в Варшаве объявлен персоной нон грата.

«В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», — написал Пшидач.

Прокурор Бреста 10 марта возбудил уголовное дело в связи с проведением в областном центре мероприятия, посвященного «дню проклятых солдат». Дело возбуждено «по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 УК», сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как отметило ведомство, в ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом культурно-образовательным учреждением «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», «с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие». «Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», — говорилось в сообщении.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно предложено покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов. Соответствующую ноту Министерство...
 
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