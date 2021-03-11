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Могилевчанин пришел в суд и стал угрожать милиционеру ножом. Появилось видео (видео)
Источник материала: Onliner
10 марта в суд Ленинского района Могилева пришел мужчина, который после просьбы постового милиционера предъявить документы и пояснить цель визита достал нож и стал угрожать. Сегодня на канале МВД появилось видео инцидента.
На записи видно, как силовик достает пистолет. Позже сзади подходит еще один человек в форме. Момент самого задержания в ролик не попал.
После случившегося было заведено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Задержанному 54 года, до этого он уже привлекался к уголовной ответственности. Почему он решил достать нож и чего добивался, не сообщается.
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10 марта в суд Ленинского района Могилева пришел мужчина, который после просьбы постового милиционера предъявить документы и пояснить цель визита достал нож и...
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