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«Считаем это открытым неуважением». Белорусские звезды о барановичской группе, которая представит нашу страну на «Евровидении-2021»

11.03.2021 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представлять Беларусь на международном песенном конкурсе, который состоится 18–22 мая в Роттердаме, будет барановичский коллектив – группа «Галасы ЗМеста».


Группа "Галасы ЗМеста". Фото: galasyzmesta.by


Intex-press спросила у известных белорусских исполнителей, что они думают по поводу решения «Белтелерадиокомпании» и как оценивают коллектив и его композицию с профессиональной точки зрения.


Игорь Ворошкевич, лидер рок-группы “Крама”:


 Фото: onliner.by

– Мне кажется, сейчас не имеет смысла обсуждать, почему выбрали именно их. Разве только из-за хохмы. У нас в стране огромное количество невероятно-талантливых музыкантов, думаю, после августа прошлого года в этом все убедились. Но представлять страну поедут именно они. Смешно. Пожалуй, это вишенка на всем этом торте абсурда!

Александр Солодуха:


Александр Солодуха. Фото: minsknews.by

– Я, конечно, по-своему удивлен, но за ребят можно только порадоваться. Удачи им! Выступить на таком конкурсе – это воля случая, воля судьбы! Я уверен, что комиссия, которая выбирала музыкантов, – профессионалы своего дела и с бухты-барахты выбирать абы-кого, чтобы представлять нашу страну, не будут. Ну не могут те, кто выбрал это группу, позволить краснеть за свою страну.

NaviBand:


Группа NaviBand. Фото: vgr.by

– Оценивать этот коллектив с профессиональной точки зрения мы не можем. Очевидно, что это ансамбль самодеятельности. Мы считаем это открытым неуважением к людям культуры в Беларуси и особенно к поклонникам конкурса.

С заявкой от Беларуси на песенный конкурс «Евровидение-2021» «Белтелерадиокомпания» определилась 9 марта, выбрав барановичскую группу «Галасы ЗМеста» (Galasy ZMesta) с песней «Я научу тебя».

«Галасы ЗМеста» – группа, которая зазвучала спустя пару месяцев после начала протестов в Беларуси. «Галасы ЗМеста» исполняют язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.

Группу создали бывшие кавээнщики. Всего в коллективе пять человек, которые занимаются музыкой в свободное от работы время.  
 
 
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Представлять Беларусь на международном песенном конкурсе, который состоится 18–22 мая в Роттердаме, будет барановичский коллектив – группа «Галасы ЗМеста».
 
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