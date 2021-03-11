|
«Считаем это открытым неуважением». Белорусские звезды о барановичской группе, которая представит нашу страну на «Евровидении-2021»
Источник материала: Партизан
Представлять Беларусь на международном песенном конкурсе, который состоится 18–22 мая в Роттердаме, будет барановичский коллектив – группа «Галасы ЗМеста».
Группа "Галасы ЗМеста". Фото: galasyzmesta.by
Intex-press
Игорь Ворошкевич, лидер рок-группы “Крама”:
Фото: onliner.by
– Мне кажется, сейчас не имеет смысла обсуждать, почему выбрали именно их. Разве только из-за хохмы. У нас в стране огромное количество невероятно-талантливых музыкантов, думаю, после августа прошлого года в этом все убедились. Но представлять страну поедут именно они. Смешно. Пожалуй, это вишенка на всем этом торте абсурда!
Александр Солодуха:
Александр Солодуха. Фото: minsknews.by
– Я, конечно, по-своему удивлен, но за ребят можно только порадоваться. Удачи им! Выступить на таком конкурсе – это воля случая, воля судьбы! Я уверен, что комиссия, которая выбирала музыкантов, – профессионалы своего дела и с бухты-барахты выбирать абы-кого, чтобы представлять нашу страну, не будут. Ну не могут те, кто выбрал это группу, позволить краснеть за свою страну.
NaviBand:
Группа NaviBand. Фото: vgr.by
– Оценивать этот коллектив с профессиональной точки зрения мы не можем. Очевидно, что это ансамбль самодеятельности. Мы считаем это открытым неуважением к людям культуры в Беларуси и особенно к поклонникам конкурса.
С заявкой от Беларуси на песенный конкурс «Евровидение-2021» «Белтелерадиокомпания» определилась 9 марта, выбрав барановичскую группу «Галасы ЗМеста» (Galasy ZMesta) с песней «Я научу тебя».
«Галасы ЗМеста» – группа, которая зазвучала спустя пару месяцев после начала протестов в Беларуси. «Галасы ЗМеста» исполняют язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.
Группу создали бывшие кавээнщики. Всего в коллективе пять человек, которые занимаются музыкой в свободное от работы время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Считаем это открытым неуважением». Белорусские звезды о барановичской группе, которая представит нашу страну на «Евровидении-2021»
Представлять Беларусь на международном песенном конкурсе, который состоится 18–22 мая в Роттердаме, будет барановичский коллектив – группа «Галасы ЗМеста».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)