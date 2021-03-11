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Фото дня. Фанат БАТЭ показал татуировку с «новой ареной»

11.03.2021 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Таким необычным способом болельщик выразил желание переименовать стадион.



11 марта в Instagram-аккаунте Bateultras появилось фото необычной татуировки одного из фанатов ФК «БАТЭ». Подпись гласит: «Новая арэна і яе народная назва», пишет ex-press.by.

Татуировка нанесена на плечо болельщика. На изображении отец с сыновьями идет смотреть матч на «Борисов-Арену». Только название ее изменено на A.A Kapski Arena. Таким необычным способом болельщик выразил желание переименовать стадион, о чем высказывались многие фанаты.
 
 
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Таким необычным способом болельщик выразил желание переименовать стадион.
 
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