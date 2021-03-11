МИД Беларуси предложил польскому консулу в Гродно покинуть страну

пишет TUT.BY. «В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно», — сообщили в ведомстве,TUT.BY.





Белорусская сторона подчеркнула, что принципиальная позиция о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной.





Дипломатический скандал





1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по кличке Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.





28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк. Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, задержан соучредитель школы.





9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте Ежи Тимофеюка в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В МИД заявили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.





В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.



