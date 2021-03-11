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Беларусь и Россия создадут совместный институт высоких технологий

11.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совместный институт высоких технологий создадут Беларусь и Россия. Участие в проекте примут три вуза, передает телеканал «МИР 24».

Белорусский национальный технический университет, Авиационный институт Казани и Белорусская академия авиации – специалисты этих вузов будут вместе готовить кадры для авиации. Прежде всего это подготовка инженеров, которые будут разрабатывать высокотехнологичные материалы и конструкторские решения. Детали проекта обсудили сегодня в Минске в авиационной академии.

«Это очень непростое направление. Оно связано не только с нормативно-правовой составляющей. Огромное количество технических моментов, которые охватывают вопрос технической деятельности. Это и диспетчерские службы, и обеспечение наземных служб, функционирование радиолокационных станции, которые обеспечивает дальние и ближние приводы. Это непосредственно техники, которые работают на авиационной технике», – рассказал заместитель госсекретаря Союзного государства Беларуси и России Алексей Кубрин.

Идея создать в Союзном государстве совместный институт высоких технологий появилась еще пару лет назад. Сейчас заинтересованные стороны обсуждают, в каком формате будут сотрудничать специалисты двух стран.



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Теги: Минск
 
 
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Участие в проекте примут Белорусский национальный технический университет, Авиационный институт Казани и Белорусская академия авиации.
 
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