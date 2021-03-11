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Игорю Лосику предъявили новое обвинение: он объявил сухую голодовку
Источник материала: Хартия'97
Игорю Лосику предъявили новое обвинение: он объявил сухую голодовку
На глазах у следователя и адвоката он пытался порезать себе руки.
Сегодня Игорю Лосику, консультанту «Радио Свобода» и администратору телеграмм-канала «Беларусь головного мозга», предъявили новое обвинение. После этого на глазах у следователя и адвоката он пытался порезать себе руки и объявил сухую голодовку в знак протеста, передает
Уголовное дело возбуждено по статье «Организация массовых беспорядков». Правозащитники признали Игоря Лосика политзаключенным.
Лосика задержали 25 июня после обыска дома в Барановичах.
Дома Игоря ждут жена и двухлетняя дочь.
Он более 40 дней держал голодовку.
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На глазах у следователя и адвоката он пытался порезать себе руки.
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