ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Игорю Лосику предъявили новое обвинение: он объявил сухую голодовку

11.03.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Игорю Лосику предъявили новое обвинение: он объявил сухую голодовку

  • 11.03.2021, 20:26
Игорю Лосику предъявили новое обвинение: он объявил сухую голодовку
фото: svaboda.org

На глазах у следователя и адвоката он пытался порезать себе руки.

Сегодня Игорю Лосику, консультанту «Радио Свобода» и администратору телеграмм-канала «Беларусь головного мозга», предъявили новое обвинение. После этого на глазах у следователя и адвоката он пытался порезать себе руки и объявил сухую голодовку в знак протеста, передает nn.by.

Уголовное дело возбуждено по статье «Организация массовых беспорядков». Правозащитники признали Игоря Лосика политзаключенным.

Лосика задержали 25 июня после обыска дома в Барановичах.

Дома Игоря ждут жена и двухлетняя дочь.

Он более 40 дней держал голодовку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На глазах у следователя и адвоката он пытался порезать себе руки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Блогер Лосік спрабаваў парэзаць сабе рукі і зноў абвясьціў галадоўку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by