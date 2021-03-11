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Новый стартап: еду можно будет приготовить из воздуха
Источник материала: Хартия'97
Новый стартап: еду можно будет приготовить из воздуха
Изобретатели Финляндии открыли новое вещество, которое позволяет готовить еду с воздуха.
Финские ученые изобрели технологию, которая позволяет создать еду из воздуха. Об этом 11 марта сообщили в
Солеин - именно так называется новый продукт, который, по мнению изобретателей, может стать альтернативой мясным и молочным изделиям.
Он производится из углекислого газа, микробов, воды, витаминов, а также миниатюрного биореактора, и выглядит, как желтая мука.
Ученые говорят, что его можно использовать для приготовления еды.
Главное преимущество технологии солеина в том, что его можна вырастить в лаборатории, причем, без особых усилий и средств.
Правительство Финляндии пошло навстречу изобретателям и выделило пять млн долларов на развитие стартапа. Ожидается, что продукт попадет на рынок через два года.
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Изобретатели Финляндии открыли новое вещество, которое позволяет готовить еду с воздуха.
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