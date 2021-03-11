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Долги госпредприятий хотят скинуть на работников?

11.03.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Долги госпредприятий хотят скинуть на работников?

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  • 11.03.2021, 20:04
  • 2,384
Долги госпредприятий хотят скинуть на работников?
фото: tut.by

Работников заставляют подписывать договор о коллективной материальной ответственности.

Читатель тг-канала «Беларусь головного мозга» пишет, что руководство ОАО «Минский молочный завод № 1» пугает рабочих увольнениями, если они не подпишут договор о коллективной материальной ответственности.

«Рабочим надо подписать до 1 апреля «материальную ответственность» или за ворота. Все боятся её подписывать, ведь как известно завод сильно закредитован. Похоже, что новый директор хочет все долги и косяки повесить на работников».





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Работников заставляют подписывать договор о коллективной материальной ответственности.
 
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