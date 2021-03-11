ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бресте задержали соучредителя «Польской школы»

11.03.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Бресте задержали соучредителя «Польской школы»

1
  • 11.03.2021, 19:49
  • 1,414
В Бресте задержали соучредителя «Польской школы»

Сегодня с самого утра проходили обыски в польских организациях Бреста.

В Бресте силовики задержали 43-летнего жителя города, сообщает БелТА.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни») возбудил прокурор Бреста.

«Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъяли офисную техника, вставную документацию и другие материалы, включая плакаты и литературу о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия», – сообщает Следственный комитет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня с самого утра проходили обыски в польских организациях Бреста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Откуда оно, поколение молодых слуг системы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by