Источник материала: Хартия'97

В Бресте задержали соучредителя «Польской школы» 1 11.03.2021, 19:49

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Сегодня с самого утра проходили обыски в польских организациях Бреста.

В Бресте силовики задержали 43-летнего жителя города, сообщает БелТА .

Уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни») возбудил прокурор Бреста.

«Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъяли офисную техника, вставную документацию и другие материалы, включая плакаты и литературу о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия», – сообщает Следственный комитет.

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