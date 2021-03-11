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В Бресте задержали соучредителя «Польской школы»
Источник материала: Хартия'97
В Бресте задержали соучредителя «Польской школы»
Сегодня с самого утра проходили обыски в польских организациях Бреста.
В Бресте силовики задержали 43-летнего жителя города, сообщает
Уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни») возбудил прокурор Бреста.
«Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъяли офисную техника, вставную документацию и другие материалы, включая плакаты и литературу о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия», – сообщает Следственный комитет.
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Сегодня с самого утра проходили обыски в польских организациях Бреста.
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