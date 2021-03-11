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Как 30 лет назад бастовали белорусские рабочие

11.03.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как 30 лет назад бастовали белорусские рабочие

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  • 11.03.2021, 19:38
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Как 30 лет назад бастовали белорусские рабочие

Люди бросали работу и выходили на улицу в рабочей одежде, митинги собирали по 100 тысяч человек.

В 1991 году в Минске прошла серия мощных забастовок рабочих. Митинги начались внезапно в апреле, в ответ на резкое увеличение цен. Тогда цены выросли на 65−70%. Численность митингов была около 100 тысяч человек, напоминает телеграм-канал «Баста!»

Рабочие митинговали 14 дней беспрерывно и выходили на площадь площадь Независимости каждый день. В то время был создан республиканский стачечный комитет, а забастовки из Минска охватили и другие города. Например, в Орше была парализована работа целого железнодорожного узла.

Цены на продукты повысили. На обеды выдавали талоны.

Люди бросали работу и выходили на улицу в рабочей одежде, в касках и комбинезонах… Это была только причина, но на самом деле Советский союз исчезал, люди искали другой жизни, и естественно протест вылился в массовые забастовки. В апреле 1991 года на забастовку вышли три завода: электротехнический, шестерен и завод автоматических линий. Рабочие перекрыли дорогу и устроили спонтанный митинг. Пошел слух, что заводы остановились, перекрыта улица Козлова, не ходят трамваи и идет спонтанный митинг, и на второй день вышел тракторный завод и автомобильный завод. Были перекрыты железнодорожные пути в Орше, не шли поезда в Россию, потому что оршанский узел был парализован. Забастовал Солигорский калийный комбинат, из Солигорска делегация горняков шла в Минск пешком. Более 100 заводов бастовали и выходили на улицу. Митинг шел беспрерывно, люди расходились вечером, утром приходили на работу, снова выстраивались колонной и выходили на площадь.

Требования бастующих сначала были экономическими: повысить зарплату, пенсии, провести компенсации и доплаты к зарплатам из-за роста цен. Однако потом появились и политические требования: например, вывести парткомы с территории предприятий. Тогда в президиуме Верховного совета приняли делегацию рабочих, и они туда принесли свои требования, одним из них были выступления на телевидении.

Рабочие имели каждый день по 15 минут прайм-тайм на телевидении и могли говорить все что угодно, без купюр.


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Теги: Минск
 
 
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Люди бросали работу и выходили на улицу в рабочей одежде, митинги собирали по 100 тысяч человек.
 
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