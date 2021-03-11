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Мугуруса обыграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Дубае

11.03.2021 20:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Арина Соболенко уступила в четвертьфинальном поединке на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships.

Мугуруса обыграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Дубае

Несколько минут назад белоруска в трех сетах проиграла испанке Гарбинье Мугурусе — 6:3, 3:6, 2:6.

Встреча (это было лишь второе противостояние соперниц) продолжалась без малого два часа. За это время победительница семь раз подала на вылет и допустила четыре двойные ошибки (у нашей соотечественницы — 3 и 5).

Счет в их соперничестве стал 1:1.

 
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Арина Соболенко уступила в четвертьфинальном поединке на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships.
 
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