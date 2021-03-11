Компания Renault поменяла логотип

Источник материала: Onliner

Внимательные фанаты Renault уже видели новый логотип бренда на электрическом концепте Renault 5. Сегодня пресс-служба французского бренда официально заявила о смене своего символа. Форма осталась прежней, а вот наполнение изменилось. Новый логотип изображен выше.







Логотип Renault до 1925 года

Ромб является символом бренда Renault с 1925 года, когда он пришел на смену круглому варианту (рисунок выше). Жиль Видаль, директор по дизайну Renault, рассказывает о том, как и почему произошло обновление логотипа: «Наш ромб — один из самых узнаваемых символов в мире и в мире автомобилей. Это простая геометрическая фигура с яркой индивидуальностью. Перед нами стояла задача обновить ее, придав новый смысл и современные ценности, с которыми наш бренд станет двигаться в будущее».



Логотип Renault с 1925 по 1946 год

За историю своего существования Renault несколько раз меняла фирменный стиль. Однако одна вещь долгое время оставалась неизменной с 1925 года — мгновенно узнаваемый логотип в форме ромба, ставший символом бренда. Эта геометрическая фигура привлекла внимание Луи Рено благодаря своим углам, которые соответствовали формам капотов того времени. С тех пор дизайн логотипа Renault менялся восемь раз. Новая версия стала девятым вариантом.



Логотип Renault с 1972 по 1992 год

Предыдущая версия эмблемы Renault, созданная в 1992 году и обновленная в 2015 году, начала устаревать. По словам Жиля Видаля, разработка нового варианта велась с 2019 года. Логотип должен был соответствовать задачам, которые стоят перед современным глобальным брендом, и отражать его разносторонний характер, в том числе в цифровом мире.



Логотип Renault с 2015 по 2021 год (примерно таким логотип был с 1992 года)

Новый логотип постепенно появится на всех автомобилях Renault. К 2024 году новый логотип станет неотъемлемым атрибутом всего модельного ряда Renault.