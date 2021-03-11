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Игорю Лосику предъявили новое обвинение. Он объявил голодовку и порезал руки в знак протеста

11.03.2021 20:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Консультанту «Радыё Свабода» и администратору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику сегодня предъявили новое обвинение. Об этом Onliner рассказала его супруга Дарья. По какой статье обвиняют Лосика, неизвестно: адвокат молодого человека дал подписку о неразглашении.

— Я не знаю, где он сейчас находится: практически никакой информации пока нет. Знаю только, что он объявил сухую голодовку и порезал себе руки в знак протеста. Остальное нужно узнавать в Следственном комитете, — рассказала Дарья.

Напомним, в январе этого года Игорь Лосик уже объявлял голодовку: он отказывался от еды 41 день. Тогда мужчину обвинили по уголовной статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». 15 декабря ему предъявили новое обвинение — по статье 293 «Приготовление к участию в массовых беспорядках». Сегодня, судя по всему, появилась и третья статья.

 
 
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Консультанту «Радыё Свабода» и администратору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику сегодня предъявили новое обвинение. Об этом Onliner...
 
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