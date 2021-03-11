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Надо дать отпор зиме. Власти просят переставить машины и не парковаться вдоль проезжей части

11.03.2021 20:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На огромной микроволновке, внутри которой мы все живем, опять поставили слишком короткое время  весна так и не разморозилась. Ночью в Минске прогнозируют сильный снегопад, так что сейчас же убираем с подоконников фиалки, берем лопаты, достаем санки, ищем забытые в зимних куртках деньги, ставим на стол закатки и убираем с проезжей части машины. Последнее  почти обязательно.

Коммунальщики уже собирают армию, чтобы дать отпор незваной зиме: будут сгребать с улиц снег и бросать его обратно в небо (чтобы следующей зимой он снова выпал). Тяжелая техника пройдет по городским улицам, и мы должны ей помочь.

— Дорожные службы столицы будут работать в усиленном режиме. Они готовы к снегопаду и обеспечат очистку и противогололедную обработку улично-дорожной сети. Просим автомобилистов учитывать погодные условия, не парковаться вдоль проезжей части и не препятствовать работе снегоуборочной техники. Обращаемся также к субъектам хозяйствования с просьбой обеспечить уборку снега на своих и закрепленных территориях с самого утра, чтобы город продолжал нормально функционировать и жителям было комфортно передвигаться, — обратился к жителям Минска Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома. 

Завтра днем тоже будет холодно. Во многих районах усилится ветер — порой до 22 м/с. Будет дождь, снег, метель и мороз.

 
Теги: Минск
 
 
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На огромной микроволновке, внутри которой мы все живем, опять поставили слишком короткое время — весна так и не разморозилась. Ночью в Минске прогнозируют сильный...
 
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