Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ по биатлону, Смольский - в топ-20

Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Квентен Фийон Майе. Фото: biathlonworld.com

Фийон Майе на 11 секунд опередил норвежца Тарьей Бё и на 14 — итальянца Лукаса Хофера. Все три призера прошли гонку без промахов.

Лучшим из белорусов сегодня стал Антон Смольский (0+0), который занял 18-е место. Сергей Бочарников (0+1) стал 36-м, Максим Воробей (1+0) — 51-м, Никита Лобастов (0+0) — 74-м, Дмитрий Лазовский (3+2) — 96-м.

В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.