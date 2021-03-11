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Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ по биатлону, Смольский - в топ-20
Источник материала: Tut.by
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Фийон Майе на 11 секунд опередил норвежца Тарьей Бё и на 14 — итальянца Лукаса Хофера. Все три призера прошли гонку без промахов.
Лучшим из белорусов сегодня стал Антон Смольский (0+0), который занял 18-е место. Сергей Бочарников (0+1) стал 36-м, Максим Воробей (1+0) — 51-м, Никита Лобастов (0+0) — 74-м, Дмитрий Лазовский (3+2) — 96-м.
В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
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