Политолог: Почему правитель не терпит возле себя тех, кому обязан спасением

Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов объяснил, почему Александр Лукашенко продолжает отправлять в отставку высокопоставленных силовиков.





Бывший глава СК Носкевич и бывший генпрокурор Конюк. Фото prokuratura.gov.by

11 марта правитель уволил с поста председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. За последние полгода это не первая заметная отставка. Ушли со своих постов генпрокурор Александр Конюк, глава МВД Юрий Караев и многие другие.

Политолог Павел Усов считает, что частые увольнения в силовом и номенклатурном аппарате нельзя объяснить отсутствием лояльности, ведь жесткие репрессии в стране продолжаются.

– Скорее всего Лукашенко избавляется от тех, кто в той или иной степени был свидетелем его беспомощности и слабости в период августовских событий, – пишет Усов. – Кто непосредственно наблюдал его метания, слышал обещания озолотить, если они его спасут, если режим устоит. Кто наблюдал его падение. Кто в критический момент обладал реальной силой.

Политолог считает, что правитель «не терпит возле себя тех, кому он обязан своим спасением».

– Ведь они (силовики-чиновники) уже по-другому смотрят на Лукашенко, особенно если он обещал уйти или провести конституционную реформу. Так в любом случае будет казаться правителю… Они знают, что его власть не держатся на законе и легитимности, а лишь на их преданности, – объясняет Усов.

Политолог предрекает продолжение кадровых перестановок на важных постах:

– Будут приходить новые люди, которые своим карьерным ростом и позицией будут обязаны не слабости Лукашенко, а его силе.

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