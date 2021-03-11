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Политолог: Почему правитель не терпит возле себя тех, кому обязан спасением
11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов объяснил, почему Александр Лукашенко продолжает отправлять в отставку высокопоставленных силовиков.
Бывший глава СК Носкевич и бывший генпрокурор Конюк. Фото prokuratura.gov.by
11 марта правитель
Политолог Павел Усов считает, что частые увольнения в силовом и номенклатурном аппарате нельзя объяснить отсутствием лояльности, ведь жесткие репрессии в стране продолжаются.
– Скорее всего Лукашенко избавляется от тех, кто в той или иной степени был свидетелем его беспомощности и слабости в период августовских событий, –
Политолог считает, что правитель «не терпит возле себя тех, кому он обязан своим спасением».
– Ведь они (силовики-чиновники) уже по-другому смотрят на Лукашенко, особенно если он обещал уйти или провести конституционную реформу. Так в любом случае будет казаться правителю… Они знают, что его власть не держатся на законе и легитимности, а лишь на их преданности, – объясняет Усов.
Политолог предрекает продолжение кадровых перестановок на важных постах:
– Будут приходить новые люди, которые своим карьерным ростом и позицией будут обязаны не слабости Лукашенко, а его силе.
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«Силовики смотрят на него уже по-другому».
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