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Варшава оставляет за собой право на адекватный ответ после решения Минска выслать двух дипломатов

11.03.2021 21:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Официальная Варшава может принять адекватные меры в ответ на высылку двух польских дипломатов.

Варшава оставляет за собой право на адекватный ответ после решения Минска выслать двух дипломатов

Как отметил вице-министр иностранных дел по вопросам безопасности, американской, азиатской и восточной политики Мартин Пшидач в своем микроблоге, МИД Польши «оставляет за собой право на адекватный ответ».

11 марта МИД Беларуси вручил временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому ноту, в которой руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно предложено покинуть территорию страны в течение 48 часов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Официальная Варшава может принять адекватные меры в ответ на высылку двух польских дипломатов.
 
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