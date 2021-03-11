Варшава оставляет за собой право на адекватный ответ после решения Минска выслать двух дипломатов

Официальная Варшава может принять адекватные меры в ответ на высылку двух польских дипломатов.





Как отметил вице-министр иностранных дел по вопросам безопасности, американской, азиатской и восточной политики Мартин Пшидач в своем микроблоге, МИД Польши «оставляет за собой право на адекватный ответ».