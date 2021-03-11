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Варшава оставляет за собой право на адекватный ответ после решения Минска выслать двух дипломатов
Источник материала: Навiны
Официальная Варшава может принять адекватные меры в ответ на высылку двух польских дипломатов.
Как отметил вице-министр иностранных дел по вопросам безопасности, американской, азиатской и восточной политики Мартин Пшидач в своем микроблоге, МИД Польши «оставляет за собой право на адекватный ответ».
11 марта МИД Беларуси
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Официальная Варшава может принять адекватные меры в ответ на высылку двух польских дипломатов.
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