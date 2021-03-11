МВД сообщило о задержании «семерых активных участников закрытого дворового чата в Московском районе столицы»

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали «семерых активных участников закрытого дворового чата в Московском районе столицы», сообщила пресс-служба ведомства.





«О деструктивной направленности его деятельности сообщили граждане», — утверждается в релизе.

«Средний возраст задержанных 30-35 лет. Регулярно устраивая фотосессии со скрытыми лицами, они «выбрасывали» сделанные снимки на деструктивные каналы, создавая видимость масштабной поддержки протеста. У одного из фигурантов в квартире помимо протестной атрибутики обнаружены вазоны с каннабисом и шприцы», — заявляет МВД.

«За последний месяц сотрудниками ГУБОПиК МВД установлены личности администраторов целого ряда дворовых чатов, — отмечается в сообщении. — Их действиям, а также действиям активных участников этих сообществ будет дана правовая оценка на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями. Законом за такие действия предусмотрено наказание — от 6 до 10 лет лишения свободы».