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Политзаключенный Игорь Лосик на глазах у следователя пытался порезать себе вены
Источник материала: Партизан
Сегодня политзаключенному Игорю Лосику выдвинули новое обвинение.
После этого он на глазах следователя в знак протеста пытался порезать себе вены и объявил сухую голодовку, пишет канал «Беларусь головного мозга». Это происходило и в присутствии адвоката, дополняет Радио «Свобода».
Жена Игоря Лосика - Дарья - записала видеообращение.
«Мой муж не слабый человек, но терпеть издевательства над собой и здравым смыслом он не позволит». «[Голодовка] — это крайний шаг, на который вынудили пойти Игоря».
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Сегодня политзаключенному Игорю Лосику выдвинули новое обвинение.
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