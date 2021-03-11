Политзаключенный Игорь Лосик на глазах у следователя пытался порезать себе вены

После этого он на глазах следователя в знак протеста пытался порезать себе вены и объявил сухую голодовку, пишет канал «Беларусь головного мозга». Это происходило и в присутствии адвоката, дополняет Радио «Свобода».





Жена Игоря Лосика - Дарья - записала видеообращение.





«Мой муж не слабый человек, но терпеть издевательства над собой и здравым смыслом он не позволит». «[Голодовка] — это крайний шаг, на который вынудили пойти Игоря».







