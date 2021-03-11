ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В феврале в Беларуси зафиксировали рекордную за 5 лет инфляцию — вот что подорожало больше всего

11.03.2021 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Согласно данным Белстата, в Беларуси в феврале цены на товары и платные услуги выросли на 1,9%. В последний раз подобная инфляция была выше в феврале 2016 года — 2,9%. При этом годовая инфляция в прошлом месяце дошла до 8,7%.




По статистике Белстата, продовольственные товары в феврале выросли в цене на 1,8%, непродовольственные — на 1,8%, а платные услуги — на 3,4%. В годовом выражении рост составил 9,4%, 7,8% и 9,2% соответственно, пишет vgr.by.

Как ранее поясняли в Нацбанке, ускорение роста цен во многом повышением НДС на многие продукты, прежде всего импортные, детские товары, лекарства и медизделия. В январе также подняли тарифы на многие ЖКУ, цены на сигареты, ставки акцизов на алкоголь, повысили стоимость автомобильного топлива.

Напомним, за прошлый год (декабрь к декабрю) годовая инфляция остановилась на отметке в 7,4%, хотя по планам Правительства этот показатель не должен был превысить 5%. На 2021 год по прогнозным планам годовая инфляция также не должна быть выше 5%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно данным Белстата, в Беларуси в феврале цены на товары и платные услуги выросли на 1,9%. В последний раз подобная инфляция была выше в феврале 2016 года — 2,9%. При...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская назвала предъявленные ее мужу обвинения местью Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by