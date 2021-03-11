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Тихановская назвала предъявленные ее мужу обвинения местью Лукашенко

11.03.2021 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала предъявленные ее мужу обвинения личной местью Александра Лукашенко.



"Обвинения Сергею - это не суд, а расправа. Судьям, следователям и прокурорам, которые собирали это дело, хочу сказать: я понимаю, что при том режиме вы уже ничего не решаете. Но вашими руками сейчас совершают личную месть - месть человеку, который стал настоящим лидером белорусов", - говорится в сообщении Тихановской, размещенном в четверг в ее телеграм-канале, пишет interfax.ru.

"Сергей не сдается и не сдастся. Он знает, что белорусы продолжают борьбу, и понимает, что все, кто прошел через политические приговоры и преследования, будут реабилитированы", - отметила она.

В чем обвиняют Сергея Тихановского


В четверг стало известно, что блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Сторона обвинения считает, что Тихановский через Youtube-канал "Страна для жизни" и одноименный телеграмм-канал призывал к насилию в отношении представителей власти и разжигал социальную вражду в обществе. Ущерб, нанесенный действиями Тихановского и приближенных к нему лиц оценили более чем в Br3,5 млн (порядка 100 млн рублей).

Ранее СК завершил расследование выделенных из "дела Тихановского" 9 уголовных дел в отношении 25 соучастников. По ряду дел уже вынесены обвинительные приговоры.

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы Тихановской. С тех пор он находится под стражей.

Тихановский планировал сам идти на президентские выборы, однако не смог зарегистрироваться в качестве кандидата, поскольку в предусмотренные для этого сроки находился в СИЗО. В итоге вместо него документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана. Ее муж был указан в качестве руководителя инициативной группы.

Белорусские правозащитники признали Тихановского и проходящих по делу его соратников политическими заключенными.
 
Теги: Гродно
 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала предъявленные ее мужу обвинения личной местью Александра Лукашенко.
 
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