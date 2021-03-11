|
Томас Бах переизбран президентом МОК
Источник материала: Партизан
10 марта 2021 года в режиме онлайн начала работу 137-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК).
Основное событие первого дня сессии – выборы президента МОК. Единственным кандидатом на этот пост являлся Томас Бах, который возглавляет эту организацию с 10 сентября 2013 года.
Томас Бах избран на четырехлетний срок,
В июле 2020 года Томас Бах принял решение избираться на новый срок. Свое решение он озвучил летом 2020 года в ходе 136-й сессии организации, которая впервые в истории МОК проходила в формате видеоконференции.
Во второй день работы сессии МОК – 11 марта – планируется также обсудить ход подготовки к Играм в Токио и Пекине.
137-я сессия МОК завершится 12 марта рассмотрением вопроса об утверждении стратегии Олимпийской повестки развития до 2025 года, которая состоит из 15 пунктов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 марта 2021 года в режиме онлайн начала работу 137-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)