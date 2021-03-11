ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Томас Бах переизбран президентом МОК

11.03.2021 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

10 марта 2021 года в режиме онлайн начала работу 137-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК).



Основное событие первого дня сессии – выборы президента МОК. Единственным кандидатом на этот пост являлся Томас Бах, который возглавляет эту организацию с 10 сентября 2013 года.

Томас Бах избран на четырехлетний срок, пишет interfax.by. Согласно Олимпийской хартии, президент МОК избирается из числа членов этой организации тайным голосованием на восемь лет, с возможностью однократного продления срока полномочий на четыре года.

В июле 2020 года Томас Бах принял решение избираться на новый срок. Свое решение он озвучил летом 2020 года в ходе 136-й сессии организации, которая впервые в истории МОК проходила в формате видеоконференции.
 
Во второй день работы сессии МОК – 11 марта – планируется также обсудить ход подготовки к Играм в Токио и Пекине.

137-я сессия МОК завершится 12 марта рассмотрением вопроса об утверждении стратегии Олимпийской повестки развития до 2025 года, которая состоит из 15 пунктов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 марта 2021 года в режиме онлайн начала работу 137-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК).
 
Новости дня
Новости разные
 
Компания Renault поменяла логотип
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by